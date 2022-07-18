Войска Народной милиции ДНР взяли в полукольцо населенный пункт Авдеевка, перерезав дорогу из Константиновки. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Авдеевка охвачена полукольцом, мы перекрыли дорогу, соединяющую ее с Константиновкой», — заявил он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что иностранные наемники ВСУ и националисты планировали полностью стереть Авдеевку с лица земли, обвинив в этом российскую сторону.

Он подчеркнул, что план националистов заключается в том, чтобы заявить об обвинении российской армии в якобы беспорядочных ударах по объектам гражданской инфраструктуры Авдеевки.