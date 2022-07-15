Войска Украины начали поэтапное отступление из Северска. Командование отдало приказ сделать это скрытно и маленькими группами, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе подразделений из населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он.

Союзные войска взяли Северск под оперативный контроль, а силы ДНР приступили к зачистке его восточной части. Незадолго до этого они вошли в другой важный населенный пункт ДНР — Соледар, из которого ВСУ ведут обстрелы жилых районов.