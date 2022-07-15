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    15 июля 2022, 10:16

    Украинское командование приказало подразделениям скрытно покинуть Северск — Марочко

    Офицер НМ ЛНР Марочко: украинское командование приказало подразделениям скрытно покинуть Северск

    Екатерина Виславская

    Войска Украины начали поэтапное отступление из Северска. Командование отдало приказ сделать это скрытно и маленькими группами, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе подразделений из населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он.

    Союзные войска взяли Северск под оперативный контроль, а силы ДНР приступили к зачистке его восточной части. Незадолго до этого они вошли в другой важный населенный пункт ДНР — Соледар, из которого ВСУ ведут обстрелы жилых районов.