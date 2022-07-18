Войска Народной милиции ДНР полностью освободят территории Донбасса от нацистов в 2022 году. Об этом в эфире Первого канала заявил глава ведомства Эдуард Басурин.

«Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — сказал он.

Ранее Басурин сообщал, что войска НМ ДНР взяли в полукольцо населенный пункт Авдеевка, перерезав дорогу из Константиновки, писала газета «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия полностью завершит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, когда выполнит все поставленные задачи.

Также министр обороны России Шойгу дал указание нарастить действия вооруженных сил на всех направлениях.