Референдум о присоединении Запорожской области к России пройдет в первой половине сентября, сообщил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сказал он.

Владимир Рогов добавил, что голосование в Запорожской области может пройти в тот же день, что и в Херсонской области.

На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную муниципальную власть. ВГА Запорожской области объявила, что проведет референдум осенью. Статус региона России, по мнению местных чиновников, гарантирует безопасность. Власти США объявили, что не признают присоединение областей Украины к России и введут новые санкции, если это произойдет.