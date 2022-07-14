Централизованную муниципальную власть восстановили на подконтрольной РФ территории Украины

Во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных ВС России, удалось восстановить централизованную муниципальную власть. Об этом сообщило Минобороны России.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть», — отметили на сайте оборонного ведомства.

По данным Минобороны, на подконтрольной России территории также налажены продовольственные поставки.

«Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — добавили в ведомстве.

В Минобороны России круглосуточно работает межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Его главные задачи — оказать всестороннюю гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых районах, а также в ДНР и ЛНР, обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Запорожская область намерена провести референдум о включении в состав России, чтобы гарантировать своим жителям безопасность.