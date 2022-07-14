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    14 июля 2022, 09:58

    Централизованную муниципальную власть восстановили на подконтрольной РФ территории Украины

    Минобороны: на подконтрольной РФ территории Украины восстановили муниципальную власть

    Оксана Кириллова

    Во всех населенных пунктах Украины, подконтрольных ВС России, удалось восстановить централизованную муниципальную власть. Об этом сообщило Минобороны России.

    Централизованную муниципальную власть восстановили на подконтрольной РФ территории Украины

    «Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть», — отметили на сайте оборонного ведомства.

    По данным Минобороны, на подконтрольной России территории также налажены продовольственные поставки.

    «Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — добавили в ведомстве.

    В Минобороны России круглосуточно работает межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Его главные задачи — оказать всестороннюю гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых районах, а также в ДНР и ЛНР, обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей Украины и иностранных граждан.

    Запорожская область намерена провести референдум о включении в состав России, чтобы гарантировать своим жителям безопасность.