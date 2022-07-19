США пообещали новые санкции за вхождение регионов Украины в состав России

В США подчеркнули, что не признают вхождение каких-либо территорий Украины в состав России. Если подобное произойдет, американцы введут против РФ новые санкции.

Позицию Соединенных Штатов озвучил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности СНБ Белого дома Джон Кирби.

«Мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — предупредил он о последствиях для России в случае, если страна «все равно продолжит выполнять планы».

При вхождении в состав РФ новых регионов, пообещал Кирби, она «столкнется с дополнительными санкциями».

В Херсонской области призвали украинские власти забыть о регионе и не думать о его возвращении. Подготовку к референдуму по присоединению к России там уже начали.

Под контроль РФ в ходе спецоперации на Украине перешли Херсонская и приазовская часть Запорожской областей. Регионы планируют войти в состав РФ.