Запорожская область проведет референдум о включении в состав России, потому что это гарантирует ей безопасность. Об этом заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Гарантировать безопасность Запорожской области и ее жителей может только статус субъекта Российской Федерации. Поэтому референдум в регионе будет проведен», — сказал он.

Владимир Рогов отметил, что украинские власти относятся к людям, как к врагам, устраивая обстрелы и диверсии, отключая газоснабжение.

С 11 июня жители Запорожской области начали получать российские паспорта. Желающие записываются на прием за месяц. В регионе стали праздновать День России и предупредили, что проведут референдум до конца года. Иностранные наблюдатели, в том числе из Европы, согласились в нем участвовать.