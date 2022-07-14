Власти Запорожской области назначили примерную дату референдума

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в начале осени. Глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий объявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

«В начале осени будет референдум», — сказал он.

Ранее член главного совета ВГА Владимир Рогов объяснил, что безопасность жителей может гарантировать только статус региона России. Украинские войска обстреливают Запорожскую область и предпринимают попытки наступления. Административный центр, Запорожье, все еще находится под их контролем.

На освобожденной территории начали получать российские паспорта и праздновать День России. Минэнерго РФ обеспечит подключение региона к газоснабжению.