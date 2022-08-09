Жители Запорожья завалили региональную ВГА просьбами об онлайн-формате референдума

Жители Запорожья прислали тысячи просьб в военно-гражданскую администрацию (ВГА) региона об организации онлайн-формата референдума по вхождению освобожденной территории в состав России. Об этом в интервью ТАСС сообщил член главного совета текущей администрации зачищенной части области Владимир Рогов.

«Очень большое количество запросов, оно исчисляется уже тысячами, в личку пишут, в наш чат „Запорожские заботы“ жители Запорожской области, которые живут на территориях, к сожалению, подконтрольных режиму Зеленского, о том, как бы им проголосовать — может быть, электронное голосование, еще что-то», — сказал Рогов.

По его словам, власти освобожденной части Запорожья стараются найти техническую возможность удовлетворить такие просьбы, но сделать это крайне сложно. Он отметил, что основной проблемой является обеспечение информационной безопасности онлайн-голосования. Рогов подчеркнул, что весь процесс необходимо защитить от возможной утечки данных в руки СБУ.

«Пока мы технической возможности такой не видим, но не исключаем подобной технологии, если будет найдено техническое решение», — сказал Рогов.

Также он отметил, что проголосовать хотят не только нынешние жители Запорожской области. По его словам, много заявок на участие в референдуме приходит от уроженцев региона, которые сейчас находятся за пределами родного края — в Москве, в Санкт-Петербурге, Белгороде и других городах России.