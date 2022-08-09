Законодательство России заработало в Запорожской области

Законодательство Российской Федерации начали применять в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — заявил он.

В качестве примера он привел полицию региона, которая уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ. Они сильно отличаются от украинских.

«Мы ждем, что Россия примет нас домой», — подытожил Рогов.

При выполнении задач спецоперации военнослужащие ВС РФ установили контроль над Херсонской областью и частью Запорожья. На этих территориях ввели российский рубль, восстановили торговые связи с Крымом. Местные жители получают поддержку от России.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область проведет референдум в соответствии с действующим законодательством России. Он отметил, что это необходимо, чтобы регион стал новым субъектом Российской Федерации.