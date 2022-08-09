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    09 августа 2022, 08:54

    Законодательство России заработало в Запорожской области

    Представитель администрации Запорожской области Рогов сообщил, что в регионе начали применять законодательство РФ

    Глеб Гладков

    Законодательство Российской Федерации начали применять в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    Законодательство России заработало в Запорожской области

    «Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — заявил он.

    В качестве примера он привел полицию региона, которая уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ. Они сильно отличаются от украинских.

    «Мы ждем, что Россия примет нас домой», — подытожил Рогов.

    При выполнении задач спецоперации военнослужащие ВС РФ установили контроль над Херсонской областью и частью Запорожья. На этих территориях ввели российский рубль, восстановили торговые связи с Крымом. Местные жители получают поддержку от России.

    Ранее Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область проведет референдум в соответствии с действующим законодательством России. Он отметил, что это необходимо, чтобы регион стал новым субъектом Российской Федерации.