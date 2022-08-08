Власти Запорожья распорядились провести в регионе референдум

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий распорядился провести референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией», — заявил Балицкий на форуме «Мы вместе с Россией».

Все находящиеся в зале люди поддержали аплодисментами это решение и подняли руки в знак согласия.

Ранее утром 8 августа власти Запорожья подтвердили, что намерены провести референдум в сентябре. Точная дата пока не определена. Также плебисцит намерены провести в Херсонской области.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения референдумов в части регионов, о переговорах с Россией можно будет забыть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что решение о проведение референдума — желание жителей этих регионов.