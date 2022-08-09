Запорожская область проведет референдум по российским законам

Этапы проведения референдума должны проводиться в соответствии с действующим законодательством России, заявил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

По его мнению, это необходимо, чтобы регион стал новым субъектом Российской Федерации. Жители Запорожской области надеются на возвращение домой, поскольку считают Россию родной.

«Мы хотим не просто провести референдум, а чтобы это соответствовало требованиям российского законодательства, конкретно федеральному конституционному закону № 6», — пояснил член совета администрации.

При выполнении задач спецоперации военнослужащие ВС РФ установили контроль нал Херсонской областью и частью Запорожья. На этих территориях ввели российский рубль, восстановили торговые связи с Крымом. Местные жители получают поддержку от России.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что выбор Запорожья в пользу России понятен. В этом регионе большинство проживающих — русские по языку и культуре.