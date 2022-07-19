Власти подтвердили гибель двух человек от ударов по Каховской ГЭС

Украинские войска 18 июля снова атаковали Новую Каховку. От ударов вблизи ГЭС погибли два человека, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Да, у меня тоже информация, что два человека погибли. Взрослые. Рядом с Каховской ГЭС», — сказал он.

Военные ударили по городу в Херсонской области дважды. Сначала Вооруженные силы Украины обстреляли город, но системы ПВО отразили большую часть ударов. Затем они выпустили снаряды по Каховской ГЭС и повредили магистральный газопровод. Журналисты сообщили о гибели двух охранников. Удар нанесли после отъезда российской делегации во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Во вторник украинские военные опять атаковали Херсонскую область. МВД региона сообщило о срабатывании систем ПВО и показало на видео уничтожение снарядов в воздухе.