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    19 июля 2022, 10:58

    Власти подтвердили гибель двух человек от ударов по Каховской ГЭС

    ВГА Каховского района: два мирных жителя погибли от ударов ВСУ по Каховской ГЭС

    Екатерина Виславская

    Украинские войска 18 июля снова атаковали Новую Каховку. От ударов вблизи ГЭС погибли два человека, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

    «Да, у меня тоже информация, что два человека погибли. Взрослые. Рядом с Каховской ГЭС», — сказал он.

    Военные ударили по городу в Херсонской области дважды. Сначала Вооруженные силы Украины обстреляли город, но системы ПВО отразили большую часть ударов. Затем они выпустили снаряды по Каховской ГЭС и повредили магистральный газопровод. Журналисты сообщили о гибели двух охранников. Удар нанесли после отъезда российской делегации во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

    Во вторник украинские военные опять атаковали Херсонскую область. МВД региона сообщило о срабатывании систем ПВО и показало на видео уничтожение снарядов в воздухе.