Украинские войска нанесли по территории Каховской ГЭС после отъезда российской делегации во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что в результате удара со стороны ВСУ погибли двое охранников станции.

По данным СМИ, Сергей Кириенко и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо проводили встречу с представителями регионов России, которые взяли шефство над районами области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области уточнил, что в результате удара украинских боевиков повреждение получил магистральный трубопровод.

Это уже второй удар по Новой Каховке со стороны украинских войск за сегодняшний день. Утром в понедельник боевики обстреляли пригороды, повредив несколько частных жилых домов. Руководитель администрации Каховского района Владимир Леонтьев отметил, что большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но попадания по зданиям все равно произошли.