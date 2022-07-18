ВСУ попытались нанести ракетный удар по Новой Каховке

Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке после попытки украинских военных нанести новый ракетный удар по городу. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Системы ПВО отработали по большей части снарядов, но попадания все равно зафиксированы.

«Пока что выясняем. Системы ПВО сработали, но попадания в районы города все равно были», — заявил он.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев 13 июля сообщал, что после ракетного удара со стороны украинских националистов около половины городского жилого фонда оказалось разрушено. За помощью к властям по восстановлению жилищ обратились больше 300 человек за сутки.