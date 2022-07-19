Жители Херсонской области показали, как ПВО перехватила в небе снаряд

Утром 19 июля сработали херсонские системы противовоздушной обороны (ПВО). Они перехватили цель. Видео, снятое местными жителями, показало в Telegram-канале главное управление МВД Херсонской области.

«Сегодня рано утром в Херсонской области сработали системы ПВО. На видео можно заметить перехват целей в небе над регионом», — объявили правоохранители.

Ролик опубликовал местный Теlеgrаm-канал. Полиция репостнула его себе, подтвердив факт атаки.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС, что военные усилили системы ПВО Херсонской области. В понедельник ВСУ дважды попытались нанести удар по Каховской ГЭС. В первый раз система ПВО сработала утром, наибольшую часть снарядов удалось перехватить. Вечером ВСУ повредили магистральный газопровод. По данным СМИ, удар нанесли после отъезда российской делегации.