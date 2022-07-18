Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС

Украинские войска ударили по району Каховской ГЭС. При обстреле повредили магистральный газопровод. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», — привел ТАСС слова представителя местной ВГА.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Как позже отметил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, сама электростанция в результате обстрела не повредилась. Удар ВСУ произошел около 18:00, уточнил источник РИА «Новости» в городской администрации.

«Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено», — заявил он.

Как подчеркнул руководитель ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, в результате обстрела разгорелся пожар, но огонь уже потушили. ГЭС находится в пяти километрах от Новой Каховки.

Утром 18 июля Леонтьев сообщал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Большую часть снарядов удалось перехватить, но некоторые из них попали в районы населенного пункта.