Украинские войска обстреляли район Каховской ГЭС
Пресс-служба ВГА заявила об обстреле района Каховской ГЭС со стороны ВСУ
Украинские войска ударили по району Каховской ГЭС. При обстреле повредили магистральный газопровод. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.
«Подтверждается попадание в районе ГЭС. По предварительным данным, поврежден магистральный газопровод», — привел ТАСС слова представителя местной ВГА.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Как позже отметил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов, сама электростанция в результате обстрела не повредилась. Удар ВСУ произошел около 18:00, уточнил источник РИА «Новости» в городской администрации.
«Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено», — заявил он.
Как подчеркнул руководитель ВГА Каховского района Владимир Леонтьев, в результате обстрела разгорелся пожар, но огонь уже потушили. ГЭС находится в пяти километрах от Новой Каховки.
Утром 18 июля Леонтьев сообщал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Большую часть снарядов удалось перехватить, но некоторые из них попали в районы населенного пункта.