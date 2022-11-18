Спецоперация 18 ноября 2022, 15:22 Власти Белгородской области сообщили о минометном обстреле села рядом с Шебекино Губернатор Белгородской области Гладков: село в Шебекино попало под минометный обстрел Telegram

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Приграничное селе в Шебекинском городском округе попало под минометный обстрел. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Под минометный обстрел попало приграничное село в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. В двух домовладениях выбиты окна», — сказал он.

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Также, по словам губернатора, повреждены линии электропередач. Гладков подчеркнул, что оперативные и аварийные службы прибыли на место происшествия и работают над устранением последствий обстрела. Подомовой обход продолжается, заключил он.

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ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область, которая граничит с Украиной. Накануне в результате атаки украинских боевиков на подстанцию были повреждены два трансформатора. Снаряды силовиков киевского режима «Град» также попали в частный жилой дом в Шебекино, пострадала 15-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, а 18 ноября должны доставить на лечение в Москву.

В самом Белгороде регулярно слышна работа российской системы противовоздушной обороны.