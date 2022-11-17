Важное 17 ноября 2022, 13:05 Снаряды ВСУ попали в жилой дом в Щебекино Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по жилому дому в Щебекино

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Снаряды «Град» вооруженных сил Украины попали в частный жилой дом в Щебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу», — написал он.

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Гладков также уведомил, что на место выехали все оперативные службы.

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Днем ранее в небе над центром Белгорода четыре раза прозвучали звуки взрывов. Губернатор Гладков написал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

Во вторник, 15 ноября, в результате обстрела ВСУ Щебекино три человека погибли, еще трое получили ранения. Украинские снаряды упали на двухэтажный дом. В Белгородской области продолжают работу российские системы ПВО. Также на днях обстрелу подверглись село Козинка Грайворонского городского округа, Щигоревка и поселок Ленинский.