Спецоперация 18 ноября 2022, 01:42 Пострадавшую при обстреле Шебекино школьницу доставят в Москву Губернатор Белгородской области Гладков: раненную при обстреле девочку доставят в Москву РИА «Новости»

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Школьницу, которая пострадала при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области, 18 ноября доставят на лечение в Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня (17 ноября — прим. ред.) вновь под обстрел попал город Шебекино, была ранена 15-летняя девочка. Уже завтра (18 ноября — прим. ред.) врачи доставят ее в Москву для дальнейшего лечения. Все вместе мы желаем ей скорейшего выздоровления», — отметил он.

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ВСУ неоднократно обстреливали Белгородскую область, граничащую с Украиной. Ранее СМИ распространили информацию о гибели трех человек в результате удара украинских военных, еще три человека получили ранения.

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В городе часто слышны, как работает российская система противовоздушной обороны. Однако не все снаряды удается перехватить — некоторые падают на жилые дома. ВСУ также пытаются обстрелять энергетическую инфраструктуру Белгородской области. Накануне украинские военные атаковали подстанцию, повредив два трансформатора.