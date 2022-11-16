Важное 16 ноября 2022, 13:47 Система ПВО сработала над Белгородом Власти региона: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО Пресс-служба администрации города или района

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Звуки взрывов четыре раза прозвучали в небе в центре Белгорода, сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале написал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — рассказал глава региона.

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По информации РИА «Новости», хлопки были настолько мощными, что задрожали стекла в окнах домов. Официальных данных о том, что произошло, пока нет.

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ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские регионы. Вчера система ПВО сработала в Валуйском районе и Грайворонском городском округе Белгородской области. В удара ВСУ по поселку Ленинскому в Шебекинском округе в одном доме выбило стекла, пострадавших не было. А вечером украинские боевики обстреляли Шебекино — три человека погибли, также есть пострадавшие.