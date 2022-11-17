Спецоперация 17 ноября 2022, 20:17 ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородском районе Губернатор Гладков: ВСУ ударили по подстанции в Белгородском районе РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет», — сказал он.

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Губернатор Белгородской области отметил, что на место отправился его заместитель Константин Полежаев, а также МЧС, полиция и другие оперативные службы. Энергетики, по словам Гладкова, приступили к переподключению энергии по распределительным сетям. В максимально короткий промежуток времени специалисты постараются устранить последствия обстрела, заключил глава.

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Украинские боевики накануне совершили обстрел в Шебекино. Снаряды «Град» ВСУ попали в частный жилой дом. По предварительным данным, пострадала одна девушка. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

В Херсоне представители киевского режима расстреляли 39 пророссийски настроенных активистов, сообщил портал Ura.ru. Еще 74 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, вывезли в неизвестном направлении.