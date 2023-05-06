Спецоперация 06 мая 2023, 19:05 Украину обеспокоили высокие ожидания Запада от контрнаступления Министр обороны Украины Резников: ожидания союзников от контрнаступления слишком велики Официальный сайт президента Украины

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У союзников Украины явно завышены ожидания от контрнаступления ВСУ. В этом глава Минобороны Украины Алексей Резников признался в интервью газете The New York Times. Он подчеркнул, что это тревожная тенденция.

«В тех странах, что являются нашими партнерами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал», — заметил Резников.

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Министр добавил, что это его «главная обеспокоенность». По его мнению, контрнаступление должно стать только «одной из историй» конфликта.

Украина уже пару месяцев анонсирует контрнаступление. Звучат заявления и о том, что оно фактически уже началось. Сейчас ВСУ стягивают силы в Запорожскую область, поэтому местные власти решили временно переместить часть жителей в безопасное место. Прежде всего увозят детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц. Паники среди населения нет. Вооруженные силы России находятся в полной боевой готовности.