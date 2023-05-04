Спецоперация 04 мая 2023, 10:33 ВСУ стянули войска для контрнаступления в Запорожскую область — Рогов Член совета ВГА Рогов: ВСУ стянули силы в Запорожскую область для контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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ВСУ скопили войска на передовой для контрнаступления в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Попытка наступления может стать «началом конца» для киевского режима, поскольку пощады боевикам и их пособникам не будет, уверен он.

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«Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области», — констатировал Рогов.

По его словам, тактика ВСУ — разведка боем с целью пробить брешь в первой линии обороны ВС России, а потом бросить основные силы на прорыв и полномасштабное наступление. Одним из направлений атак может стать запорожский город Токмак. Российские войска знают об этих планах.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что ВСУ едва ли готовы к контрнаступлению, но обязаны совершить его, чтобы не разочаровать западных партнеров. Эксперт предположил, что украинская армия не будет распыляться и выберет одно направление. Как бы то ни было, все атаки обречены на провал.