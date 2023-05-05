Общество 05 мая 2023, 22:45 Временное перемещение в Запорожской области не вызвало паники среди населения — власти Врио главы Запорожской области Балицкий: решение о перемещении не вызвало паники РИА «Новости»

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Решение о перемещении части жителей Запорожской области из прифронтовой зоны в безопасные населенные пункты не вызвало паники у населения. Все службы работают в штатном режиме, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«То, что сегодня происходит временное перемещение жителей прифронтовых территорий в масштабах нашей области, — не вызывает у людей дополнительного волнения. Люди понимают, что от обстрелов, от линии боевого столкновения надо уехать сегодня на юг области и сохранить жизнь», — написал врио главы Запорожской области.

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Балицкий отметил, что все службы работают в штатном режиме, на месте коммунальные структуры, работает полиция, прокуратура и администрация.

В первую очередь решили переместить в безопасное место детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц. Вопрос рассматривали на заседании Совбеза Запорожской области.

В населенных пунктах, откуда из-за усиления обстрелов со стороны ВСУ вывозят жителей, временно остановили учебный процесс. Дети продолжат учебу в тех населенных пунктах, куда переедут с родителями.