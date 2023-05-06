Спецоперация 06 мая 2023, 07:57 Российские силы приготовились к возможному контрнаступлению ВСУ в Запорожской области Член совета ВГА Рогов: ВС РФ в Запорожской области находятся в полной боевой готовности РИА «Новости»

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Российские войска в Запорожской области полностью готовы к возможной контратаке ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — подчеркнул он.

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По словам Рогова, в Запорожской области подготовили несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Два дня назад стало известно, что украинская армия стянула свои силы в этот регион. Вечером 5 мая временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что контрнаступление может начаться в ближайшие дни, если не часы.

Часть жителей прифронтовых территорий региона перевезли в безопасное место, на юг области. Паники среди населения это решение не вызвало. В первую очередь перевозили детей с родителями, пожилых людей, пациентов больниц и инвалидов. Им гарантировали единовременные выплаты, размещение и питание.