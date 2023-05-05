Власть 05 мая 2023, 16:06 Жителей прифронтовых районов Запорожской области переместят в безопасное место — Балицкий Врио главы Запорожья Балицкий: часть жителей прифронтовых районов увезут вглубь области Telegram

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Часть жителей прифронтовых районов Запорожской области переместят в целях обеспечения безопасности переместят вглубь региона, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий. Решение приняли из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Балицкий отметил, что в первую очередь решил переместить в безопасное место детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц. Вопрос рассматривали на заседании Совбеза Запорожской области. Власти организуют перевоз жителей ряда населенных пунктов, включая Энергодар, Пологи, Молочанск, Токмак, Пришиб и другие.

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«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание», — уточнил Балицкий.

Врио губернатора назвал эту меру вынужденной. Глава региона напомнил, что украинские военные прицельно бьют по гражданской инфраструктуре — в этой ситуации оставаться в прифронтовых населенных пунктах опасно.

С 5 мая в Запорожской области запретили продажу алкогольной продукции, за исключением пива и некоторых других напитков. Запрет будет действовать до 3 августа.