Украинцев предупредили о перебоях с водой, связью и электричеством после обстрелов | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Украинцев предупредили о перебоях с водой, связью и электричеством после обстрелов Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 объектов инфрастурктуры в Киеве и областях РИА Новости

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Обстрелы повредили 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и восьми областях Украины. Жителям необходимо готовиться к перебоям со связью, водой и электроснабжением. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовым к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — написал глава правительства Украины.

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Он добавил, что все службы работают на местах для восстановления подачи тепла, электричества и водоснабжения.

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Воздушная тревога сработала во всех областях Украины в понедельник, 10 октября. В результате обстрелов поезда остановились в метро Киева и Харькова.

Одна из выпущенных по Киеву ракет взорвалась недалеко от здания Службы безопасности Украины и офиса Зеленского. Городскую теплоэлектростанцию охватил пожар. Перебои с электроснабжением зафиксировали сразу в нескольких областях Украины.

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