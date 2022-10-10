Харьков полностью обесточили | 360°

Важное 10 октября 2022, 11:34 Поделиться Telegram

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Viber Харьков полностью обесточили Глава горадминистрации Харькова Терехов сообщил об отсутствии света во всем Харькове

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После серии взрывов Харьков полностью остался без электричества и водоснабжения. Об этом глава городской администрации Игорь Терехов объявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас город Харьков полностью обесточен. Нет электроэнергии, нет подачи воды соответственно, мы полностью остановили метрополитен», — сообщил чиновник.

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Ранее он рассказал о трех ударах, в том числе по объекту энергетической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества и водоснабжения. Харьковский метрополитен объявил об остановке поездов в 10:29. Администрация подземки объяснила это техническими причинами.

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Электричества также нет в Сумах и Львове. О ракетных ударах рассказали в соцсетях местные жители. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о срабатывании сигнала воздушной тревоги по всей территории страны.

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