Спецоперация 21 мая 2023, 16:03 Украинских военных в Артемовске не осталось — Пригожин Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что в Артемовске не осталось ни одного бойца ВСУ РИА «Новости»

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Ни одного украинского военного не осталось в Артемовске, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщение российского предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

«Потому что мы перестали брать пленных, трупов украинских военных огромное количество. Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) взят полностью, по всем его юридическим границам до последнего сантиметра», — сказал Пригожин.

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Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что украинский президент Владимир Александрович Зеленский либо лукавит, либо не в курсе, что происходит, отрицая освобождение города.

Россия полностью взяла Артемовск под контроль 20 мая — штурмовики ЧВК «Вагнер» отбили у противника последнюю многоэтажку в квартале «Самолет». Бойцы еще несколько дней пробудут в городе, а потом передадут его ВС РФ. Президент Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска.

Любопытно, что сначала Зеленский признал, что ВСУ потеряли город. По его словам, «Бахмут останется лишь в сердцах». Однако после пресс-секретарь украинского лидера опроверг слова президента. Он заявил, что вопрос звучал по другому.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении. Украинская армия потеряла живую силу, технику и склад боеприпасов.