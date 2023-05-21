Спецоперация 21 мая 2023, 13:12 Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС России ликвидировали более 120 военных ВСУ на Донецком направлении Официальный сайт президента Украины

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ВС России за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 120 военных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар по противнику нанесли артиллерия и авиация. Помимо живой силы, удалось уничтожить 14 единиц техники, в том числе танк, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 и артиллерийскую установку М109 американского производства. Около Краматорска ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

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Российские подразделения группировки войск «Восток» также уничтожили командный пункт 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили дюжину снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, в зоне спецоперации перехватили произведенную в США управляемую авиационную бомбу GBU-32.