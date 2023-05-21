21 мая 2023, 13:12
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России ликвидировали более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 120 военных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, удар по противнику нанесли артиллерия и авиация. Помимо живой силы, удалось уничтожить 14 единиц техники, в том числе танк, семь автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 и артиллерийскую установку М109 американского производства. Около Краматорска ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
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Российские подразделения группировки войск «Восток» также уничтожили командный пункт 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области.
Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили дюжину снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, в зоне спецоперации перехватили произведенную в США управляемую авиационную бомбу GBU-32.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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