Украинские войска обстреляли Антоновский мост в Херсонской области

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Херсонскую область. Они выпустили 19 июля шесть ракет, в том числе по Антоновскому мосту. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Было нанесено шесть ударов, один по Антоновскому мосту, он функционирует, все цело. Про погибших информации нет», — сообщил он.

Пять из шести ракет сбили системы ПВО. Автомобильно-пешеходный Антоновский мост через реку Днепр находится на въезде в Херсон.

Утром главное управление МВД Херсонской области сообщило о срабатывании системы ПВО и показало видео, на котором украинские снаряды сбивают прямо в воздухе. В понедельник украинские войска дважды обстреляли Новую Каховку. Первую атаку удалось отразить, но жертвами второй стали два человека. Кроме того, был поврежден магистральный газопровод.