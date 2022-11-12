Спецоперация 12 ноября 2022, 17:22 Украинские боевики выпустили почти 100 снарядов из «Града» по ДНР СЦКК ДНР: ВСУ за день выпустили почти 100 снарядов из «Града» по Донецку и Макеевке РИА «Новости»

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Украинские военные за 12 ноября выпустили почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Под огнем оказались Донецк и Макеевка. Националисты использовали артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров.

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СЦКК сообщал, что Донецк пережил четыре обстрела украинских военных за 30 минут, в ходе которых ВСУ в общей сложности выпустили 44 ракеты из «Града».

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Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с «360» предположил, что стоит ждать увеличения интенсивности боевых действий на Южно-Донецком направлении. Сюда перебросят освободившиеся части группировки с Херсонского фронта.

Минобороны сообщало 12 ноября, что за сутки российские военные отбили атаки подразделений ВСУ с иностранными наемниками, которые потеряли при штурме более 85 человек живой силы.

Ранее глава Горловки Иван Приходько показал на видео последствия обстрела ВСУ, снаряды уничтожили здание старой школы.