12 ноября 2022, 17:22
Украинские боевики выпустили почти 100 снарядов из «Града» по ДНР
СЦКК ДНР: ВСУ за день выпустили почти 100 снарядов из «Града» по Донецку и Макеевке
Украинские военные за 12 ноября выпустили почти 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
Под огнем оказались Донецк и Макеевка. Националисты использовали артиллерию калибром 152 и 155 миллиметров.
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СЦКК сообщал, что Донецк пережил четыре обстрела украинских военных за 30 минут, в ходе которых ВСУ в общей сложности выпустили 44 ракеты из «Града».
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Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с «360» предположил, что стоит ждать увеличения интенсивности боевых действий на Южно-Донецком направлении. Сюда перебросят освободившиеся части группировки с Херсонского фронта.
Минобороны сообщало 12 ноября, что за сутки российские военные отбили атаки подразделений ВСУ с иностранными наемниками, которые потеряли при штурме более 85 человек живой силы.
Ранее глава Горловки Иван Приходько показал на видео последствия обстрела ВСУ, снаряды уничтожили здание старой школы.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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