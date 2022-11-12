Эксклюзив 12 ноября 2022, 15:02 Михаил Онуфриенко: бои на Донецком и Запорожском направлениях усилятся Военный аналитик Онуфриенко: на Донецком и Запорожском направлении скоро усилятся бои Ministry of Defense of Ukraine

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На Донецком и Запорожском направлениях в ближайшее время начнутся ожесточенные бои. Прогноз для «360» составил военный аналитик Михаил Онуфриенко, оценив последние новости о ходе спецоперации на Украине.

Далее — его прямая речь.

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Рогозин сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников. Она оказывает военно-техническую поддержку войскам Донецкой [Народной] Республики. У него даже позывной имеется — Сармат. Тут, как говорится, no comment.

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О других новостях: с правого берега ушли, взорвав за собой мосты, свыше 30 тысяч наших военных, и около 5000 единиц техники выведено. Как сообщили в министерстве обороны, потерь нет. Ни одной единицы техники не оставили. <…> И тут тоже комментировать больше нечего. Разве что ранее сообщалось тем же министерством обороны о выводе 3,5 тысячи единиц техники и более 20 тысяч военнослужащих. Думаю, теперь эта цифра окончательно свыше 30 тысяч.

«Оркестранты» Вагнера продолжают наступление к югу Артемовска и наступают не только на Клещеевку, но и на Курдюмовку — это уже к западу от трассы, которая соединяет Горловку с Артемовском. Так что постепенно, недостаточно быстро, как нам хотелось бы, положение группировки, обороняющей Артемовск, ухудшается.

В Павловке заканчивается зачистка и следующим на очереди, очевидно, будет Угледар. Хотя пока бои за Новомихайловку к востоку от Павловки еще не начались.

Окружение Авдеевки

«Спарта» и 1-я Славянская бригада взяли под контроль стратегически важный населенный пункт Опытное, который находится к западу от Донецка и к северу от Песок, и взлетки Донецкого аэропорта.

Следующее на очереди Водяное, что открывает путь к тому, чтобы перерезать единственную трассу, которая снабжает группировку в самой Авдеевке. Фактически Авдеевка сейчас окружается.

Освобожден Майорск, расположенный к северу от Горловки и в непосредственной близости от Торецка. Помимо железной дороги, важное значение имеет то, что в этом населенном пункте находится дамба, открытие которой даст воду наконец-то в Горловку и, собственно, Донецк.

Министерство обороны сообщает о боях на всей линии фронта — от границы Белгородской области до Красного Лимана. Вооруженные силы хунты силами трех рот пытались наступать, от Ягодного, Кисловки и Владимировки были отброшены, уничтожено два танка, три БМП, два бронетранспортера и пять джихад-мобилей. На Краснолиманском направлении сорвана атака двух мотопехотных рот с польскими наемниками. Они пытались атаковать Червонопоповку и Площадку, но потеряли 90 человек убитыми.

Переброска сил

На Южно-Донецком направлении пресекли попытки мотопехотных рот атаковать в направлении Сладкого, это ДНР. Здесь уничтожены порядка 65 боевиков, один танк и четыре бронемашины. В Запорожской области ВКС поймали за хвост Ми-8. К сожалению, самолетов им не попадалось. Дней через 10 бои здесь значительно усилятся — и на Донецком, и на Запорожском направлениях, после того как сюда будут переброшены освободившиеся силы — и наши, и противника. С правого берега наши смогут перебросить максимум тысяч 15 человек. Вооруженные силы хунты — порядка 30 тысяч. Так что будет жарко.

Но пока все еще осень и все еще холодает, а по осени, как известно, у шизофреников обострения. Не иначе как по этой причине клоун-президент объявил о том, что начинает сбор народных средств на первый в мире украинский флот морских дронов.