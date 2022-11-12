12 ноября 2022, 14:26
Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ и наемников на трех направлениях фронта
Минобороны РФ сообщило об отражении атак противника на трех направлениях фронта
Украинские военные потеряли более 160 человек при неудачных попытках атаковать на Купянском направлении. Попытка противника пойти в атаку на Краснолиманском направлении тоже завершилась провалом, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Краснолиманском направлении ВС РФ пресекли атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении Сватова, Площанки, Макеевки и Червонопоповки в ЛНР. В результате противник потерял почти почти 200 военных, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
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В результате неудачных попыток атаковать на Купянском направлении ВСУ также понесли серьезные потери. Российские военные нанесли огневое поражение двум батальонным тактическим группам в направлении Владимировки и Куземовки (ЛНР). Противника отбросили на исходные позиции.
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В Минобороны добавили, что подразделения ВС РФ также нанесли поражение тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. За сутки общие потери противника на этом направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в ведомстве. Также ВСУ лишились шести танков и девяти боевых бронированных машин.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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