Важное 12 ноября 2022, 14:26 Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ и наемников на трех направлениях фронта Минобороны РФ сообщило об отражении атак противника на трех направлениях фронта РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли более 160 человек при неудачных попытках атаковать на Купянском направлении. Попытка противника пойти в атаку на Краснолиманском направлении тоже завершилась провалом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на Краснолиманском направлении ВС РФ пресекли атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении Сватова, Площанки, Макеевки и Червонопоповки в ЛНР. В результате противник потерял почти почти 200 военных, один танк, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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В результате неудачных попыток атаковать на Купянском направлении ВСУ также понесли серьезные потери. Российские военные нанесли огневое поражение двум батальонным тактическим группам в направлении Владимировки и Куземовки (ЛНР). Противника отбросили на исходные позиции.

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В Минобороны добавили, что подразделения ВС РФ также нанесли поражение тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. За сутки общие потери противника на этом направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в ведомстве. Также ВСУ лишились шести танков и девяти боевых бронированных машин.