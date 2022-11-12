Происшествия 12 ноября 2022, 17:00 Украинские боевики обстреляли Донецк четыре раза за 30 минут СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк из «Градов» РИА «Новости»

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Украинские военные четыре раза за 30 минут обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем ВСУ оказались Куйбышевский и Киевский районы города. Украинские военные вели обстрел со стороны населенного пункта Карловка, в общей сложности выпустив 44 ракеты.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал горожан во время обстрелов не покидать безопасное место.

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«Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! Без особой необходимости не покидайте укрытий», — написал он в Telegram-канале.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил «360», что в ближайшее время ожидает повышения интенсивности боев на Южно-Донецком направлении. По его словам, сюда перебросят освободившиеся силы с Херсонского направления.

На брифинге 12 ноября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что в течение прошлых суток ВС РФ отбили наступление группы иностранных наемников, которые потеряли свыше 85 человек убитыми.