Спецоперация 12 ноября 2022, 11:26 Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ показали на видео Мэр Горловки Приходько показал на видео последствия обстрела города со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Украинские националисты нанесли удар по центральному району Горловки, снаряды попали в здание дома культуры «Шахтер». Кадры с места происшествия в Telegram-канале опубликовал мэр города Иван Приходько.

Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram

Серьезные повреждения получила кровля культурного объекта. Снаряд пробил крышу прямо над большим концертным залом.

Реклама

«В доме культуры мы проводим театральные премьеры, празднуем важные даты. Это учреждение не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Нацисты в очередной раз показали свое лицо, ударив по социальным объектам и жилой застройке», — написал Приходько.

Реклама

Повреждения получили многоквартирный жилой дом по улице Ленина, Горловский автотранспортный техникум, пункт обмена валют и магазин «Смак».

Совместный центр контроля и координации огня уточнил, что под огнем оказались Никитовский и Калининский районы Горловки. В общей сложности ВСУ выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров и пять152-миллиметровых снарядов.