Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, по которому ударила ночью. Об этом журналистам заявил заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Они знали точно, где [пленные] содержатся, в каком месте», — считает он.

Басурин добавил, что ВСУ совершили обстрел после того, как военнопленные «начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева».

«Было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», — процитировал ТАСС замначальника Народной милиции ДНР.

ВСУ ударили по СИЗО в поселке Еленовка в ДНР ночью. В колонии были украинские военнопленные и боевики нацбатальона. Погибли 53 человека, еще более 70 пострадали. Минобороны России назвало происшествие «вопиющей кровавой провокацией», направленной на то, чтобы украинские солдаты боялись сдаваться в плен.

На месте трагедии уже нашли обломки боеприпаса американской РСЗО HIMARS.