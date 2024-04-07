Спецоперация 07 апреля 2024, 19:32 Украина признала, что Крымский мост хорошо защищен Буданов: Украина не сможет уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности РИА «Новости»

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Украина хочет уничтожить Крымский мост, но он достаточно хорошо защищен. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью телеканалу ARD.

«Мост хорошо защищен, но все работают над этой проблемой», — заявил Буданов*.

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Главное управление разведки Минобороны Украины может снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Такое заявление сделал один из представителей ГУР в интервью британской газете Guardian.

Ранее Россия пообещала обратиться в международные суды из-за украинских терактов. Уже есть доказательства их причастности к гибели журналистки Дарьи Дугиной, убийству военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), попытке подорвать Крымский мост.

При этом угрозы Украины атаковать Крымский мост похожи на бессильную злобу нацистов, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Украинские власти, по его мнению, хотят запугать население и попытаться сорвать курортный сезон на полуострове.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.