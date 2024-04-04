04 апреля 2024, 04:19
Угрозы Украины атаковать Крымский мост назвали бессильной злобой нацистов
Депутат Шеремет: угрозы атаковать Крымский мост — это бессильная злоба нацистов
Угрозы Украины атаковать Крымский мост похожи на бессильную злобу нацистов. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил депутат.
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По мнению Шеремета, Украина делает такие заявления, чтобы запугать и попытаться сорвать курортный сезон на полуострове.
«Зеленскому с его приспешниками по подземному образу жизни нужно помнить, что вскоре их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора», — подытожил Шеремет.
Ранее британские журналисты предупредили Россию о готовящемся ударе по Крымскому мосту. Украина планирует атаковать переправу беспилотниками в первой половине 2024 года.
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