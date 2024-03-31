Мир 31 марта 2024, 19:15 Россия потребовала от Украины выдачи причастных к терактам МИД: Россия потребовала Украину выдать причастных к терактам и ареста главы СБУ РИА «Новости»

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Расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» показало участие Украины. И это не первый случай нападения, организованного на территории России, за которым стоят силы соседней страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве напомнили, что от детонации заложенной под машину бомбы погибла философ и журналист Дарья Дугина, военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский) стал жертвой срабатывания пронесенной на его творческую встречу взрывчатки.

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Тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, машину которого подорвали на трассе, водитель автомобиля Александр Шубин тогда погиб на месте ЧП. Еще пять мирных жителей стали жертвами теракта на Крымском мосту, указали в МИД.

Также в министерстве напомнили, что напавшие на приграничную территорию Россию боевики террористической организации «Русский добровольческий корпус»* убили и оставили калеками мирных жителей

По всем случаям атак МИД России передал властям Украины требование о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам, среди которых глава СБУ Василий Малюк, признавший организацию подрыва Крымского моста и другие теракты.

Дипломаты потребовали от властей Украины отказаться от поддержки боевиков и возместить ущерб семьям погибших людей, подчеркнув, что все требования обоснованы Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

Об участии Украины в теракте к «Крокус Сити Холле» ранее заявила пресс-служба Следственного комитета России. В СК отметили, что боевики действовали по инструкции прикрывшегося псевдонимом куратора, который присылал им голосовые сообщения в Telegram.

Именно он отправил их к украинской границе под предлогом, что вознаграждение они получат после прибытия в Киев.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.