Мир 03 апреля 2024, 11:45 Британские журналисты предупредили Россию о готовящемся теракте в Крыму Guardian: украинские военные запланировали ударить по Крымскому мосту vk.com/crimeabadnews / Global Look Press

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Главное управление разведки Минобороны Украины может снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Об этом заявила британская газета Guardian.

По данным высокопоставленных чиновников из ГУР, украинские военные могут нанести удар по переправе в Крыму с помощью БПЛА.

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«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — подчеркнул один из представителей ГУР.

Другой собеседник издания добавил, что глава ведомства Кирилл Буданов располагает «частью средств для осуществления этой цели». В газете также отметили, что руководство ГУР выполняет поставленную президентом Владимиром Зеленским задачу по «минимизации» присутствия России в Черном море.

Несмотря на слова чиновников, британское издание усомнилось, что Украина сможет уничтожить Крымский мост.

Ранее Буданов рассказал, что украинские военные готовят большую военную операцию в Крыму. Он назвал атаки в акватории Черного моря подготовительными мерами для дальнейших действий.