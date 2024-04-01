Мир 01 апреля 2024, 12:12 Россия обратится в международные суды из-за причастности Украины к терактам Захарова: РФ подготовит бумаги для судов из-за причастности Украины к терактам РИА «Новости»

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Россия после направления Украине ноты по антитеррору начала готовить документы для обращения в международные судебные инстанции. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры», — отметила дипломат.

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Ранее российское дипломатическое ведомство обратилось к властям Украины и потребовало прекратить поддержку террористической деятельности, выдать преступников и возместить причиненный России ущерб. МИД сообщил об имеющихся доказательствах причастности украинской стороны к гибели журналистки Дарьи Дугиной, убийству военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), попытке подрыва Крымского моста и теракту в «Крокус Сити Холле».

В дипведомстве также напомнили, что борьба с международным терроризмом является обязанностью Украины, и что страна подчиняется требованиям международных антитеррористических конвенций.