Власть 18 ноября 2022, 20:59 Россия потребовала от международных организаций расследовать расстрел военнопленных на Украине МИД России потребовал осудить и расследовать расстрел Украиной военнопленных РИА «Новости»

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Российский МИД потребовал от международных организаций осудить и расследовать расстрел военнопленных РФ на Украине. Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте министерства. Дипломат в очередной раз привлекла внимание международного сообщества к военным преступлениям Украины.

«Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет», — заявила Захарова.

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Представитель МИД указала, что украинские неонацисты не таясь выкладывают видео с расправой над российскими пленными в сеть. Отношение украинской стороны к военнопленным нарушает Женевскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права, подчеркнула Захарова.

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О расстреле 10 российских военнопленных сообщило Минобороны. В ведомстве назвали это намеренным и методичным убийством, которое не удастся представить в качестве «трагического исключения».