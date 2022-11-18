Общество 18 ноября 2022, 23:03 Убийцы российских военнопленных должны понести наказание по принципу «жизнь за жизнь» — Медведев Медведев: расстрелявших российских военнопленных украинских боевиков нужно покарать РИА «Новости»

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Украинские боевики, которые расстрелявшие российских военнопленных, заслуживают наказания по принципу «жизнь за жизнь». Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он пояснил, что уголовное наказание делится на два принципа — кара и условия для исправления и перевоспитания виновного лица. Однако, по его словам, только смертная казнь является чистой карой по принципу «жизнь за жизнь», который известен еще с ветхозаветных времен, подчеркнул политик.

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«Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы», — высказался Медведев.

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В Сети распространились кадры убийства российских военнопленных. На видео украинских боевики заставили 11 безоружных солдат лечь на землю. После этого показали расстрелянных пленных российских военных, тела которых лежали на том же месте с крови. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что к убийству пленных россиян в селе Макеевка причастны солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. По данному факту Следственной комитет России возбудил уголовное дело.