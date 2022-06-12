Власти Украины допускают вариант обмена арестованного политика Виктора Медведчука на приговоренных судом ДНР к смертной казни британских наемников. Об этом сообщил Sunday Express.

Авторы материала сослались на источник из Киева, однако оговорились, что такой вариант может быть неинтересен России.

Британские наемники ВСУ Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим приговорены Верховным судом ДНР к высшей мере наказания — смертной казни. Все они признаны виновными в ведении боевых действий против мирного народа Донбасса.

Замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер пообещал добиться для осужденных британцев статуса военнопленных. Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила коллеге, что наемники не получат такого статуса.

Народного депутата Украины Виктора Медведчука, представляющего политическую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», задержали 12 апреля.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность обмена Медведчука на военнопленных с «Азовстали».