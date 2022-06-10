МИД РФ напомнил о статусе осужденных в ДНР наемников

Приговоренные к смертной казни иностранные наемники не имеют статуса военнопленных. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику приговора со стороны Великобритании, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Вопреки заявлениям официальных лиц Британии, эти люди являются наемниками, а не военнопленными», — заявила она.

Дипломат напомнила, что по всем вопросам пленных британцев необходимо обращаться к властям Луганской или Донецкой народных республик.

«Запад не проявил инициативы в этом вопросе, несмотря на все просьбы родственников», — продолжила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что в российское дипведомство не поступало никаких запросов относительно наемников.

Накануне Верховный суд ДНР приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, к высшей мере наказания — смертной казни.

Замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер пообещал добиться для осужденных британцев статуса военнопленных.