МИД РФ напомнил о статусе осужденных в ДНР наемников
Захарова напомнила Великобритании, что осужденные в ДНР не являются военнопленными
Приговоренные к смертной казни иностранные наемники не имеют статуса военнопленных. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику приговора со стороны Великобритании, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«Вопреки заявлениям официальных лиц Британии, эти люди являются наемниками, а не военнопленными», — заявила она.
Дипломат напомнила, что по всем вопросам пленных британцев необходимо обращаться к властям Луганской или Донецкой народных республик.
«Запад не проявил инициативы в этом вопросе, несмотря на все просьбы родственников», — продолжила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что в российское дипведомство не поступало никаких запросов относительно наемников.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, к высшей мере наказания — смертной казни.
Замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер пообещал добиться для осужденных британцев статуса военнопленных.