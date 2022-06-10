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    10 июня 2022, 16:16

    МИД РФ напомнил о статусе осужденных в ДНР наемников

    Захарова напомнила Великобритании, что осужденные в ДНР не являются военнопленными

    Максим Зинкин

    Приговоренные к смертной казни иностранные наемники не имеют статуса военнопленных. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику приговора со стороны Великобритании, ее слова привела пресс-служба ведомства.

    МИД РФ напомнил о статусе осужденных в ДНР наемников

    «Вопреки заявлениям официальных лиц Британии, эти люди являются наемниками, а не военнопленными», — заявила она.

    Дипломат напомнила, что по всем вопросам пленных британцев необходимо обращаться к властям Луганской или Донецкой народных республик.

    «Запад не проявил инициативы в этом вопросе, несмотря на все просьбы родственников», — продолжила представитель МИД.

    Захарова подчеркнула, что в российское дипведомство не поступало никаких запросов относительно наемников.

    Накануне Верховный суд ДНР приговорил граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, к высшей мере наказания — смертной казни.

    Замминистра образования Соединенного Королевства Робин Уокер пообещал добиться для осужденных британцев статуса военнопленных.