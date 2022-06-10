Решение Верховного суда ДНР приговорить к смертной казни троих иностранных наемников является суровым, но справедливым решением. Об этом «360» заявил директор Центра прикладной социологии, политолог Геннадий Подлесный.

«Некоторые юристы говорят, что иностранцы были не наемниками, а военнослужащими армии ВСУ. Но есть нюанс — ни один из них не является гражданином Украины», — сказал он.

Политолог сказал, что подсудимые подписывали контракты как наемники, чтобы получать деньги за боевые действия на стороне Украины.

«Военный трибунал ДНР поступил по всем нормам и законам, поэтому приговор суровый, но справедливый. В том числе они готовили себе смену в учебных центрах и сами принимали участие в боевых действиях. Один из них был снайпером», — заключил Подлесный.

Накануне Верховный суд ДНР огласил приговор по делу британских наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера, а также марроканца Саадуна Брагима. Все трое признаны виновными в ведении боевых действий на стороне Украине и приговорены к смертной казни.

Глава ДНР Денис Пушилин также назвал приговор суда справедливым. Адвокаты осужденных заявили о намерении обжаловать высшую меру наказания наемникам.