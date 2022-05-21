Россия намерена изучить вопрос возможности обмена политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных с «Азовстали». Об этом «Интерфаксу» сообщил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Донецке.

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на „азовцев“*. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — заявил Слуцкий.

Последние боевики ВСУ и нацбата «Азов»* покинули территорию металлургического комбината в пятницу, кадры сдачи в плен показало Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что «Азовсталь» полностью перешла под контроль ВС РФ. Всего с 16 мая российские военные взяли в плен 2439 человек, скрывавшихся на территории комбината.

О задержании лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука президент Украины сообщил 12 апреля. Операцию проводила Служба безопасности страны.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.