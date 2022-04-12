Зеленский заявил о задержании Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука. Спецоперацию по задержанию провела Служба безопасности Украины (СБУ).

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

К посту украинский лидер добавил фотографию задержанного. На ней похожий на Медведчука мужчина сидит на стуле в военной форме и наручниках.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение Зеленского. Он допустил, что информация о задержании Медведчука может быть фейковой.

«Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, много фейков генерится. Киев не гнушается самыми изощренными способами производства фейков, призываем не верить на слово», — привело слова Пескова РИА «Новости».

В конце марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запретил любую деятельность оппозиционных партий во время военного положения в стране. В список попала и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».